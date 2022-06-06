Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Клип EUROPE набрал миллиард 24
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 10
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*Новый альбом SLIPKNOT "не за горами" 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клип EUROPE набрал миллиард 24
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



6 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

31 май 2022 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

31 май 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»

30 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 май 2022 : 		 Винилы METALLICA выйдут летом

20 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 май 2022 : 		 LES CLAYPOOL — о прослушивании в METALLICA

14 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2022 : 		 Вокалист METALLICA позвонил женщине, родившей на концерте

11 май 2022 : 		 Женщина родила во время концерта METALLICA

11 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 май 2022 : 		 Новый виски от METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 мая в рамках Napa Valley Expo, Northern California, доступно ниже.

Сет-лист:

01. Hardwired
02. The Memory Remains
03. Wherever I May Roam
04. Seek & Destroy
05. Fuel
06. One
07. Sad But True
08. Whiskey In The Jar
09. The Unforgiven
10. For Whom The Bell Tolls
11. Creeping Death
12. Fade To Black
13. Master Of Puppets

Encore:

14. Battery
15. Nothing Else Matters
16. Enter Sandman




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 июн 2022
S
SnakeZ
Что то прям разошлись. Джеймс прям горит - если б я не знал, что он не в завязке, так решил бы что пропустил пару стаканчиков для бодрости. Очень мощно и играет и поёт.
А вот по Ларсу вопросу - слышна двойная бас-бочка а по факту он чё то там еле шевелит , да и то одной ногой.... странно.
6 июн 2022
s
serb
На ютубе (РКН: сайт нарушает закон РФ) из этой серии концертов есть Fade To Black где Джеймс, во время соло поменял партию ритм-гитары, круто звучать стало. Может и раньше менял, но только в сейчас заметил.

просмотров: 347

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом