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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 мая в рамках Napa Valley Expo, Northern California, доступно ниже.



Сет-лист:



01. Hardwired

02. The Memory Remains

03. Wherever I May Roam

04. Seek & Destroy

05. Fuel

06. One

07. Sad But True

08. Whiskey In The Jar

09. The Unforgiven

10. For Whom The Bell Tolls

11. Creeping Death

12. Fade To Black

13. Master Of Puppets



Encore:



14. Battery

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman 02. The Memory Remains03. Wherever I May Roam04. Seek & Destroy05. Fuel06. One07. Sad But True08. Whiskey In The Jar09. The Unforgiven10. For Whom The Bell Tolls11. Creeping Death12. Fade To Black13. Master Of PuppetsEncore:14. Battery15. Nothing Else Matters16. Enter Sandman







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