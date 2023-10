сегодня



Цветные винилы от METALLICA



METALLICA выпустит на цветных винилах "Kill 'Em All", "Ride The Lightning", "Master Of Puppets", "…And Justice For All" и "Metallica".



«Если эта серия цветных винилов кажется вам знакомой, то это потому, что ранее она была доступна в США благодаря сотрудничеству с Walmart в январе 2021 года. Наконец-то наши первые пять альбомов в прекрасных цветных изданиях появятся в зарубежных магазинах!»



Детали и даты выхода:



* "Kill 'Em All" (release date: November 3): Pressed on 180g "Jump In The Fire Engine Red" limited-edition colored vinyl, it features the 2016 remastered audio.



* "Ride The Lightning" (release date: December 1): Pressed on 180g "Electric Blue" limited-edition colored vinyl, it features the 2016 remastered audio.



* "Master Of Puppets" (release date: January 5, 2024): Pressed on 180g "Battery Brick" limited-edition colored vinyl, it features the 2017 remastered audio.



* "…And Justice For All" (release date: February 2, 2024): 2LP pressed on 180g "Dyers Green" limited-edition colored vinyl, it features the 2018 remastered audio.



* "Metallica" (release date: March 1, 2024): 2LP pressed on 180g "Some Blacker Marbled" limited-edition colored vinyl, it features the 2021 remastered audio.







