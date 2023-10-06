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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
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Metallica

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Цветные винилы от METALLICA



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METALLICA выпустит на цветных винилах "Kill 'Em All", "Ride The Lightning", "Master Of Puppets", "…And Justice For All" и "Metallica".

«Если эта серия цветных винилов кажется вам знакомой, то это потому, что ранее она была доступна в США благодаря сотрудничеству с Walmart в январе 2021 года. Наконец-то наши первые пять альбомов в прекрасных цветных изданиях появятся в зарубежных магазинах!»

Детали и даты выхода:

* "Kill 'Em All" (release date: November 3): Pressed on 180g "Jump In The Fire Engine Red" limited-edition colored vinyl, it features the 2016 remastered audio.

* "Ride The Lightning" (release date: December 1): Pressed on 180g "Electric Blue" limited-edition colored vinyl, it features the 2016 remastered audio.

* "Master Of Puppets" (release date: January 5, 2024): Pressed on 180g "Battery Brick" limited-edition colored vinyl, it features the 2017 remastered audio.

* "…And Justice For All" (release date: February 2, 2024): 2LP pressed on 180g "Dyers Green" limited-edition colored vinyl, it features the 2018 remastered audio.

* "Metallica" (release date: March 1, 2024): 2LP pressed on 180g "Some Blacker Marbled" limited-edition colored vinyl, it features the 2021 remastered audio.




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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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6 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Без альбомов после черного, лучшее доказательство того, что эта параша жидкая никому не нужна.
Like!2  Dislike!2
6 окт 2023
гладиатор
Вашингтон Ирвинг, это "доказательство" только у вас в голове. Все проще: группа выпускает на виниле только свои ремастеры, выпущенные ранее на собственном лейбле Blackened records. До остальных альбомов пока очередь просто не дошла.

Вообще, у хейтеров свои какие-то странные "теории" о группе, которые они с упорством себе же и доказывают, даже не пытаясь вникнуть в суть. Наверно, это очень увлекательно))
6 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
гладиатор, да-да, не дошла, а альбомы на самом деле хорошие
6 окт 2023
гладиатор
Вашингтон Ирвинг, альбомы действительно хорошие. И ремастер обязательно будет, ближе к годовщине. Как и с предыдущими.
6 окт 2023
father
гладиатор, кстати вот 20-летие St. Anger особо не освещается, в инстаграме какой-то скромный пост проскочил, да и всё, никаких переизданий и т.д. Хотя пересведённый с сингловым звуком альбом было бы прикольно заценить.
  Dislike!1
6 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
father, обожаю звук оригинала, кстати. Песни бы им некоторые пересобрать, был бы хороший альбом.
6 окт 2023
for example
father, что за сингловый звук? Разве на синглах оно по-другому звучало?
6 окт 2023
father
for example, на ипишке Some Kind of Monster звук другой, без кастрюль, да и песня из ебанутого хронометража таки порезана до адекватного. Но на той ипишике с альбома собственно только Some Kind of Monster, остальные треки это какой-то лайв.
6 окт 2023
гладиатор
father, если посмотреть на переиздания ремастеров, то они идут по порядку от миньона No Life.. до Черного. Так что St.Anger не раньше Loads.
6 окт 2023
R
Rutger
Ликвидный товар. Допечатывают постоянно, ибо скупают стабильно. Заглянул сейчас в Billboard 200, а там обана, все огурчики из новости висят (кроме Черного). RTL на 64 месте, через 40 лет!
Не припомню, чтобы хоть какой-нибудь альбом после 91г возвращался в чарты.
PS Папетс рыжего цвета - какой-то намек? Признание заслуг?)
6 окт 2023
E
Evil3062
может и куплю но надо смотреть на качество самого винила
6 окт 2023
kircore
Зачем нам, ррруским, эта ЛГБТ+ Металлика? Ждём выступления Президента на виниле. Судьбоносная валдайская речь, речь на вечере памяти Гамзатова и т.п.
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