Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 18 июня в Ullevi, Гётеборг, Швеция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash

02. For Whom The Bell Tolls

03. Ride The Lightning

04. The Memory Remains (tour debut)

05. Lux Æterna

06. Screaming Suicide

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn!

09. The Call Of Ktulu

10. No Leaf Clover (tour debut)

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Blackened

14. Whiskey In The Jar

15. One

просмотров: 289