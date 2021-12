сегодня



ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»



ROBERT TRUJILLO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой трек ему больше всего по душе для исполнения из так называемого списка «не особо популярных композиций»:



«Мой любимый трек из подобных — вне всякого сомнения, "The Frayed Ends Of Sanity". Эту песню, насколько я помню, мы играли дважды, может быть, раза три, но не более. Мы играли её пару раз во время тура, но это большая редкость. Эта песня, наверное, самая сумасшедшая из всего каталога METALLICA. И что мне в ней нравится, так это то, что в ней есть все ингредиенты, которые мне импонируют в METALLICA. В ней есть пауэр-грув, то, что заставляет вас мотать головой, но в то же время она становится безумной в средней части. Она кажется прогрессивной, и именно это мне в ней нравится, потому что в ней есть что-то свободное и безрассудное, но в то же время жёсткое, так что в этой части должна быть продуманная музыка. Так что "The Frayed Ends Of Sanity" — мой безусловный выбор. Я не знаю, будем ли мы играть её снова, но я надеюсь, что да. Это как раз то, что мне нужно!»







