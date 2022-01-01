Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 26
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 18
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 11
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 10
*Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложил... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 26
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 18
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы

17 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 авг 2022 : 		 Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»

5 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 авг 2022 : 		 METALLICA с вертолёта

2 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о группе TAIPEI HOUSTON: «Я ими горжусь»

1 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о взлёте популярности "Master Of Puppets": «Вся эта история — просто вынос мозга»

29 июл 2022 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

29 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA написал несколько слов

27 июл 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2022 : 		 Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA

23 июл 2022 : 		 Пиво в честь басиста METALLICA

22 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

18 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 августа в Питсбурге, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Ride the Lightning (First time played in Pittsburgh)
The Memory Remains (Followed by Kirk Doodle)
Nothing Else Matters
Dirty Window
Sad but True
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black (James stopped mid-song and talked to crowd about suicide and getting help)
Seek & Destroy

Бис:
Battery (minus the bridge before the guitar solo)
One
Master of Puppets




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом