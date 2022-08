сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 13 августа в Питсбурге, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Ride the Lightning (First time played in Pittsburgh)

The Memory Remains (Followed by Kirk Doodle)

Nothing Else Matters

Dirty Window

Sad but True

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black (James stopped mid-song and talked to crowd about suicide and getting help)

Seek & Destroy



Encore:

Battery (minus the bridge before the guitar solo)

One

Master of Puppets







