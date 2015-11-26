Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 103
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 34
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 17
*Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура 14
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!» 14
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия

18 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2021 : 		 Вокалист METALLICA — о "Blacklist"

12 ноя 2021 : 		 Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»

11 ноя 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»

11 ноя 2021 : 		 METALLICA запускает Vinyl Club 2022

10 ноя 2021 : 		 METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE

8 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 ноя 2021 : 		 METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"

29 окт 2021 : 		 METALLICA научит быть группой

28 окт 2021 : 		 Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне

27 окт 2021 : 		 Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами

24 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 окт 2021 : 		 MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA

22 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 окт 2021 : 		 Трейлер новой книги о METALLICA

20 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»

19 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»

15 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MELODICKA BROS исполняют METALLICA



*
zoom
*
* *
MELODICKA BROS представили видео на собственное прочтение хита METALLICA "Master Of Puppets".

MELODICKA BROS Release Way Too Happy Cover Of METALLICA's "Master Of Puppets" (Video)



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 296

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом