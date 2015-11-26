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Metallica

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Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich внёс ясность в свой комментарий, прозвучавший в интервью 2016 года, где он заявил, что рассмотрит вариант переезда в родную Данию в том случае, если Дональд Трамп будет избран президентом США.

Lars тогда сказал:

«Я на 100 % гражданин Дании. Я плачу налоги в США, но не имею здесь права голоса. Да, разумеется, иногда я думаю о возможности вернуться домой в Данию... Если Трампа выберут президентом и всё полетит к чертям, я мог бы направиться в аэропорт и спросить, смогу ли возвратиться назад».

В свежем интервью британской газете Independent Ulrich уточнил, что оригинальное высказывание больше относилось к его тяготению к своим корням:

«С возрастом я чувствую всё более глубокую связь со страной своего происхождения, и, думаю, сколько бы мне ни осталось жить, я хотел бы проводить там больше времени».

Он добавил, что любит США:

«Мы могли бы часами говорить о том, что мне нравится в Америке как месте жительства и с точки зрения идеологии... Поэтому, когда я говорю о раздумьях насчёт переезда в Данию... Это не демонстрация среднего пальца в сторону Америки».

Далее Ulrich сказал, что музыка выходит за границы политики и припомнил то единение людей, которое он видит во время концертов группы:

«Мы играли несколько раз в Абу-Даби, там присутствовало, может, 50 тысяч человек из Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана... Наши невероятные фанаты из стран, которые не слишком-то ладят между собой».

Но на территории концертных площадок, по его словам, зрители держались за руки, обнимались:

«Они сообща делятся музыкальными впечатлениями.

Если вы решите путешествовать вокруг света и объединять людей посредством музыки, именно это должно быть для вас движущей силой. А внешняя дрянь... Не имеет никакого значения».

Как Ulrich, так и гитарист METALLICA Kirk Hammett выразили разной степени неприязнь к Трампу, что необычно для группы, члены которой никогда особо не распространялись по политическим вопросам.

Ulrich высказался в интервью мексиканскому телеканалу Las Estrellas о планах Трампа воздвигнуть «великую стену» вдоль американо-мексиканской границы:

«Не думаю, что миру нужны стены. Я полагаю, людей нужно соединять. METALLICA путешествует по всему свету, и через свою музыку мы стараемся объединять людей. Где бы мы ни находились — в Мексике, Азии, Европе или ещё где-то — мы воодушевляем максимально возможное число людей из разных социальных слоёв собраться вместе и разделить музыку, жизнь, культуру, весь этот опыт».

После того как Трамп — одна из самых противоречивых фигур, вступающих в должность, — был официально приведён к присяге как 45-й Президент США в январе 2017 года, значительное количество знаменитостей прибегло к соцсетям, чтобы поделиться своими мыслями, включая Hammett’а, который призвал поклонников «защищать демократию» и «отвергать американскую резню».

В серии твитов гитарист METALLICA раскритиковал инаугурационную речь Трампа, которая обрисовала мрачную картину жизни некоторых граждан Соединенных Штатов:

«Разговоры о том, что Америка — не великая, что ей не хватает величия, задаёт сценарий для манипуляций и контроля со стороны других — будьте внимательны, люди!»

Три года назад фронтмен METALLICA James Hetfield сказал, что желает оставить своё мнение о Президенте Трампе при себе, пояснив, что политика «поляризует людей».

Hetfield поведал чилийской газете La Tercera:

«Я ненавижу политику. Не хочу о ней говорить. Для меня это неважно. Важно соединять людей музыкой. Политика, религия... Они разделяют людей. Мне нравится говорить об этих сферах, излагать свои мысли, но, полагаю, это мешает людям понять тебя.

Я не знаю. Вероятно, я мог бы полюбить всех на планете, если бы поговорил с ними и понял их.

Но действительно — от политики мы стараемся держаться подальше, потому что она поляризует людей. Если я сяду тут и скажу, что ненавижу Трампа или же люблю Трампа, кто-то подумает: "Ну что же, больше я его музыку не люблю". Это глупо. Поэтому я предпочитаю придерживаться музыкальной повестки».

На вопрос о том, считает ли он Америку под руководством Дональда Трампа «новой Америкой» Hetfield ответил:

«Америка становится новой с приходом каждого очередного президента. Но всё дело в равновесии. Есть ультраправые, ультралевые, чтобы держать их в балансе, приходится переключаться туда-сюда. Середина — лучшая опция, это известно. В середине... Всех принимают, всех понимают. Но на деле всё не так. Люди вовсе не такие».

METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

DirtyPigs


7 сен 2020, 16:47		"пояснил за свои слова"
автор статьи, вечер в хату епта!

hansi_hrb


7 сен 2020, 16:51		от души за новость! Благодарочка!


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