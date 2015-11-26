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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 105
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*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 24
*MANOWAR нашли гитариста 24
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Metallica

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26 янв 2019 : 		 Более 600 концертов METALLICA онлайн

25 янв 2019 : 		 METALLICA исполняет песню SOUNDGARDEN

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22 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

19 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли

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7 янв 2019 : 		 METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?

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4 янв 2019 : 		 Профессиональное концертное видео METALLICA

31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Более 600 концертов METALLICA онлайн



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METALLICA сообщают:

«За последние 15 лет мы записывали и сводили каждое наше выступление, данное во всех уголках земного шара, чтобы предоставить вам возможность его услышать на LiveMetallica.com. Благодаря nugs.net мы имеем возможность предложить всем вам разные форматы этих записей, начиная с mp3 и заканчивая аудио в высоком разрешении, а в последние годы для поклонников физического носителя — еще и CD-версии. Конечно же логично, что следующим шагом станет потоковое аудио!

Более 600 выступлений группы, включая все концерты в рамках WorldWired Tour и ряд выступлений из архивов, доступны в двух вариантах на nugs.net. Оформив подписку за 12.99 долларов (24.99 за высокое качество), вы получите доступ не только к нашим записями, но и более чем десяти тысячам выступлений других музыкантов, включая Pearl Jam, Bruce Springsteen и Phish. Скачать приложение можно в iTunes App Store и Google Play, и 30 дней пользоваться бесплатно».

METALLICA Stream Over 600 Live Shows; 30-Day Free Trial Available






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


26 янв 2019, 21:04		Может хватить?


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