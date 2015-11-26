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Более 600 концертов METALLICA онлайн



METALLICA сообщают:



«За последние 15 лет мы записывали и сводили каждое наше выступление, данное во всех уголках земного шара, чтобы предоставить вам возможность его услышать на LiveMetallica.com. Благодаря nugs.net мы имеем возможность предложить всем вам разные форматы этих записей, начиная с mp3 и заканчивая аудио в высоком разрешении, а в последние годы для поклонников физического носителя — еще и CD-версии. Конечно же логично, что следующим шагом станет потоковое аудио!



Более 600 выступлений группы, включая все концерты в рамках WorldWired Tour и ряд выступлений из архивов, доступны в двух вариантах на nugs.net. Оформив подписку за 12.99 долларов (24.99 за высокое качество), вы получите доступ не только к нашим записями, но и более чем десяти тысячам выступлений других музыкантов, включая Pearl Jam, Bruce Springsteen и Phish. Скачать приложение можно в iTunes App Store и Google Play, и 30 дней пользоваться бесплатно».















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