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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео исполнения композиции "Holier Than Thou" с выступления METALLICA, которое состоялось 28 февраля в Эль-Пасо, штат Техас, доступно для просмотра ниже.



METALLICA: Pro-Shot Footage Of




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