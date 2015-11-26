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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео исполнения композиции "Holier Than Thou" с выступления METALLICA, которое состоялось 28 февраля в Эль-Пасо, штат Техас, доступно для просмотра ниже.















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