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*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 75
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 37
*Новое видео U.D.O. 34
*Бивис и Баттхед возвращаются! 21
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Metallica

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7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA

25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

23 июн 2020 : 		 Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»

20 июн 2020 : 		 Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»

18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»

17 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

31 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»

28 май 2020 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане

20 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1983 года

18 май 2020 : 		 BOB ROCK о звучании альбома METALLICA 1988 года: «Ну и в чём смысл?»
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METALLICA о смерти Энио Морриконе



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Группа METALLICA почтила память Эннио Морриконе, скончавшегося в возрасте 91 года. Он умер рано утром в понедельник в одной из больниц Рима после осложнений из-за сломанной ранее ноги.

METALLICA с 1983 года использует в качестве интро композицию из фильма "The Good, The Bad And The Ugly" — "The Ecstasy Of Gold".

ENNIO MORRICONE, Composer Of METALLICA







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