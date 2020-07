сегодня



METALLICA о смерти Энио Морриконе



Группа METALLICA почтила память Эннио Морриконе, скончавшегося в возрасте 91 года. Он умер рано утром в понедельник в одной из больниц Рима после осложнений из-за сломанной ранее ноги.



METALLICA с 1983 года использует в качестве интро композицию из фильма "The Good, The Bad And The Ugly" — "The Ecstasy Of Gold".

















+1 -0



просмотров: 775