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Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в недавнем интервью Sky News ответил на вопрос, раз он остался в США, значит ли это, что он теперь поддерживает Трампа и проголосовал бы за него:



«Я бы сказал, что это было бы преувеличением правды. Во-первых, я гражданин Дании, так что я не могу голосовать в Соединенных Штатах. Во-вторых, я просто смотрел, обращают ли на меня внимание люди, всё это было сказано четыре года назад, но так как эта цитата вернулась и преследует меня в каждом интервью, что я давал за последний месяц, — значит, да. Так что давайте оставим всё как есть, я гражданин Дании, я не могу голосовать, но я счастлив жить в Соединенных Штатах. И я думаю, этого достаточно».



Однако если бы он был американцем, то за кого бы он тогда голосовал, Lars ответил так:



«Я думаю, что люди, которые хорошо меня знают, как и фанаты, наверное, могут сложить дважды два».







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