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Metallica

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15 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани

10 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы

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9 сен 2020 : 		 Альбом METALLICA стал четвертым

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7 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа

5 сен 2020 : 		 METALLICA записала концерт в начале августа

4 сен 2020 : 		 METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия

3 сен 2020 : 		 Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»

2 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Я написал тонну материала»

1 сен 2020 : 		 У гитариста METALLICA есть 600!

31 авг 2020 : 		 В честь вокалиста METALLICA назвали змею

30 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»

28 авг 2020 : 		 Аквамен получил копию нового релиза METALLICA

26 авг 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»

20 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

19 авг 2020 : 		 Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA
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|||| сегодня

Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в недавнем интервью Sky News ответил на вопрос, раз он остался в США, значит ли это, что он теперь поддерживает Трампа и проголосовал бы за него:

«Я бы сказал, что это было бы преувеличением правды. Во-первых, я гражданин Дании, так что я не могу голосовать в Соединенных Штатах. Во-вторых, я просто смотрел, обращают ли на меня внимание люди, всё это было сказано четыре года назад, но так как эта цитата вернулась и преследует меня в каждом интервью, что я давал за последний месяц, — значит, да. Так что давайте оставим всё как есть, я гражданин Дании, я не могу голосовать, но я счастлив жить в Соединенных Штатах. И я думаю, этого достаточно».

Однако если бы он был американцем, то за кого бы он тогда голосовал, Lars ответил так:

«Я думаю, что люди, которые хорошо меня знают, как и фанаты, наверное, могут сложить дважды два».

METALLICA



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