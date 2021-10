сегодня



MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA »



В рамках недавнего интервью MAX CAVALERA признался в любви к одноимённому альбому METALLICA:



«Когда я был ребёнком, у меня были длинные волосы, и мой двоюродный брат пытался заставить меня перейти на натуралку, стать "нормальным" гражданином. Поэтому он хотел, чтобы я остриг волосы. И он предложил купить мне любую импортную пластинку, которую я захочу, если я постригусь. И я выбрал "Ride The Lightning". Я постригся, получил "Ride The Lightning", волосы отросли, и у меня появилась потрясающая пластинка.



Да, я люблю METALLICA. Она оказала большое влияние на ранние записи SEPULTURA. Вы можете услышать влияние "...And Justice For All", "Garage Days".



Я помню, как впервые услышал "Black Album". Первое, что бросается в глаза, это продюсирование — это потрясающая, хорошо спродюсированная запись. В альбоме есть действительно потрясающие песни. Это спорный альбом для многих людей, но мне он нравится, чувак. Я думаю, что в ней есть несколько отличных песен. Он немного отличается от раннего материала, но это часть жизни. Все мы, музыканты, должны понимать, что это часть роста, когда группы делают это. И я думаю, что они сделали это действительно убийственным способом».













+2 -0



( 3 ) просмотров: 1153