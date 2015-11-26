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Metallica

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MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA»



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В рамках недавнего интервью MAX CAVALERA признался в любви к одноимённому альбому METALLICA:

«Когда я был ребёнком, у меня были длинные волосы, и мой двоюродный брат пытался заставить меня перейти на натуралку, стать "нормальным" гражданином. Поэтому он хотел, чтобы я остриг волосы. И он предложил купить мне любую импортную пластинку, которую я захочу, если я постригусь. И я выбрал "Ride The Lightning". Я постригся, получил "Ride The Lightning", волосы отросли, и у меня появилась потрясающая пластинка.

Да, я люблю METALLICA. Она оказала большое влияние на ранние записи SEPULTURA. Вы можете услышать влияние "...And Justice For All", "Garage Days".

Я помню, как впервые услышал "Black Album". Первое, что бросается в глаза, это продюсирование — это потрясающая, хорошо спродюсированная запись. В альбоме есть действительно потрясающие песни. Это спорный альбом для многих людей, но мне он нравится, чувак. Я думаю, что в ней есть несколько отличных песен. Он немного отличается от раннего материала, но это часть жизни. Все мы, музыканты, должны понимать, что это часть роста, когда группы делают это. И я думаю, что они сделали это действительно убийственным способом».

MAX CAVALERA: I Love METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Svarg_1349


7 окт 2021, 14:49		А кто не любит?

Санчез


7 окт 2021, 14:53		Svarg_1349, люди, которые слушают гаражный пердежный трудновоспринимаемый нормисами "трублэкдэткопрограйнд" метал. Не любят этот альбом из за популряности, высокой продаваемости, смены звука с треша на хэви метал и массовости в культуре. Прикол, да? вот жеж дебилы. Им достаточно просто знать, что это мейнтсрим или популярный альбом, просто для того чтобы его не слушать или не ознакамливаться

jesus666


7 окт 2021, 15:09		Я не люблю😀Как и все альбомы metallica megadeth и anthrax


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