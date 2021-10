сегодня



COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью рассказал о том, какую песню METALLICA разучил первой:



«Одной из первых песен, которую я научился играть на гитаре, была "Enter Sandman". Потому что это была своего рода "Stairway To Heaven" или "Smoke On The Water" нашего поколения. Это один из тех риффов, которые... Мне нравится называть это "вирусом Guitar Center". Каждый, кто заходит [в магазин Guitar Center], играет либо "Sandman", либо "Crazy Train", либо "Smoke On The Water", либо "Stairway", либо "Whole Lotta Love"... Существуют такие "шлюзовые" риффы, когда ты говоришь: "О, я понял что к чему".



Однажды, когда я стал лучше играть на гитаре, я сел за гитару, переслушал первые четыре альбома METALLICA и просто начал перебирать и разучивать все риффы. И это стало своего рода языком, на котором можно было говорить с другими музыкантами, когда вы джемовали в первый раз. Если ты начинал играть "Blitzkrieg" или что-то подобное, если ты начинал играть "Ride The Lightning", то просто брал первые аккорды, а остальные подхватывали их, и ты понимал, что попал в точку, потому что ты не просто заучиваешь этот рифф, ты заучиваешь всю мелодию, и её знают буквально все. Так что это было почти как инициация в некой странной форме; ты знал, как это делать. Так что я играл METALLICA почти в каждой группе, в которой был; она всегда была рядом. Начиная с моей первой настоящей группы CRIMINAL MISCHIEF и заканчивая моей сольной командой».



















+1 -1



просмотров: 194