Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 41
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 17
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 14
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 10
*Видео с текстом от FEAR FACTORY 9
*BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из вел... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 41
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 17
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

5 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»

4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»

30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

28 мар 2023 : 		 Басист METALLICA спел на песне из нового альбома

25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

17 мар 2023 : 		 METALLICA купила виниловый заводик

16 мар 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

6 мар 2023 : 		 Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме

5 мар 2023 : 		 Обновленная книга METALLICA выйдет весной

1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии

16 фев 2023 : 		 GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»

15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA

8 фев 2023 : 		 Не упусти кассету METALLICA!

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

20 янв 2023 : 		 Новое видео группы METALLICA

17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов



zoom
Фонд METALLICA "All Within My Hands" выделяет в общей сложности $150 000 трем отдельным организациям для оказания помощи и содействия в районах, пострадавших от суровых погодных условий в США.

Первыми двумя организациями, получившими по $50 000, стали Team Rubicon и Direct Relief. Эти средства помогут им в восстановительных работах, связанных с мощными грозами, которые пронеслись над Миссисипи и Алабамой вечером 24 марта 2023 года и вызвали многочисленные торнадо. По данным Национальной метеорологической службы, в тот день по этим двум штатам пронеслось 20 торнадо, включая мощный торнадо 4-го класса Фуджита (EF) в Роллинг Форк, штат Массачусетс. К 26 марта было подтверждено, что еще один торнадо коснулся земли около ЛаГранжа, штат Джорджия, примерно в 65 милях к юго-востоку от Атланты.

Жители, оказавшиеся на пути следования воронкообразных образований, потеряли практически все, и во многих районах остались лишь искореженные автомобили, разрушенные дома, оборванные линии электропередач и опрокинутые водонапорные башни. Дома, предприятия, сельскохозяйственные угодья и, что самое ужасное, 26 жизней были потеряны. Ущерб, нанесенный этим населенным пунктам, будет ощущаться еще долгое время, но потребность в помощи и ответная реакция со стороны Team Rubicon и Direct Relief не заставили себя ждать.

Волонтеры Team Rubicon, известные как "серые рубашки", работают на местах в пострадавших населенных пунктах, оценивая ущерб и убирая деревья и мусор с дорог. Они являются единственной некоммерческой организацией, оказывающей подобные услуги, позволяя специалистам первой помощи прибывать на место, а жителям - уезжать, чтобы получить доступ к жизненно важным ресурсам.

Не только окружающая среда нуждается во внимании. Здоровье и безопасность населения также являются серьезной проблемой: от серьезных травм до неуправляемых хронических заболеваний, которые могут перерасти в кризис. Direct Relief отправляет материалы Ассоциациям первичной медицинской помощи Миссисипи и Алабамы, Ассоциациям бесплатных клиник Миссисипи и Алабамы, а также Национальной организации VOAD (добровольные организации, активно участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий) для оказания неотложной медицинской помощи.

Третьей организацией, получившей $50 000 от фонда " All Within My Hands", стал Фонд помощи пострадавшим от шторма в округе Монтерей Фонда сообщества округа Монтерей (CFMC). Эти средства будут направлены на помощь тем, кто пострадал от масштабных разрушений, вызванных недавними зимними штормами и прорывом дамбы Паджаро в округе Монтерей, штат Калифорния.

Штормы 2023 года принесли огромное количество осадков, поваленные деревья, перебои с электричеством и наводнения, которые вынудили эвакуировать почти 2 000 жителей поселка Пахаро. Некоторые жители не смогут вернуться домой в течение нескольких недель, полагаясь на помощь окружных эвакуационных центров.

CFMC создал Фонд помощи пострадавшим от шторма в округе Монтерей, чтобы обеспечить помощь и восстановление пострадавших и тех, кто оказывает первую помощь. Собранные средства пойдут на крайне необходимые продукты питания, временное жилье, финансовую помощь эвакуированным и восстановительные работы.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 216

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом