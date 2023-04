сегодня



METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов



Фонд METALLICA "All Within My Hands" выделяет в общей сложности $150 000 трем отдельным организациям для оказания помощи и содействия в районах, пострадавших от суровых погодных условий в США.



Первыми двумя организациями, получившими по $50 000, стали Team Rubicon и Direct Relief. Эти средства помогут им в восстановительных работах, связанных с мощными грозами, которые пронеслись над Миссисипи и Алабамой вечером 24 марта 2023 года и вызвали многочисленные торнадо. По данным Национальной метеорологической службы, в тот день по этим двум штатам пронеслось 20 торнадо, включая мощный торнадо 4-го класса Фуджита (EF) в Роллинг Форк, штат Массачусетс. К 26 марта было подтверждено, что еще один торнадо коснулся земли около ЛаГранжа, штат Джорджия, примерно в 65 милях к юго-востоку от Атланты.



Жители, оказавшиеся на пути следования воронкообразных образований, потеряли практически все, и во многих районах остались лишь искореженные автомобили, разрушенные дома, оборванные линии электропередач и опрокинутые водонапорные башни. Дома, предприятия, сельскохозяйственные угодья и, что самое ужасное, 26 жизней были потеряны. Ущерб, нанесенный этим населенным пунктам, будет ощущаться еще долгое время, но потребность в помощи и ответная реакция со стороны Team Rubicon и Direct Relief не заставили себя ждать.



Волонтеры Team Rubicon, известные как "серые рубашки", работают на местах в пострадавших населенных пунктах, оценивая ущерб и убирая деревья и мусор с дорог. Они являются единственной некоммерческой организацией, оказывающей подобные услуги, позволяя специалистам первой помощи прибывать на место, а жителям - уезжать, чтобы получить доступ к жизненно важным ресурсам.



Не только окружающая среда нуждается во внимании. Здоровье и безопасность населения также являются серьезной проблемой: от серьезных травм до неуправляемых хронических заболеваний, которые могут перерасти в кризис. Direct Relief отправляет материалы Ассоциациям первичной медицинской помощи Миссисипи и Алабамы, Ассоциациям бесплатных клиник Миссисипи и Алабамы, а также Национальной организации VOAD (добровольные организации, активно участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий) для оказания неотложной медицинской помощи.



Третьей организацией, получившей $50 000 от фонда " All Within My Hands", стал Фонд помощи пострадавшим от шторма в округе Монтерей Фонда сообщества округа Монтерей (CFMC). Эти средства будут направлены на помощь тем, кто пострадал от масштабных разрушений, вызванных недавними зимними штормами и прорывом дамбы Паджаро в округе Монтерей, штат Калифорния.



Штормы 2023 года принесли огромное количество осадков, поваленные деревья, перебои с электричеством и наводнения, которые вынудили эвакуировать почти 2 000 жителей поселка Пахаро. Некоторые жители не смогут вернуться домой в течение нескольких недель, полагаясь на помощь окружных эвакуационных центров.



CFMC создал Фонд помощи пострадавшим от шторма в округе Монтерей, чтобы обеспечить помощь и восстановление пострадавших и тех, кто оказывает первую помощь. Собранные средства пойдут на крайне необходимые продукты питания, временное жилье, финансовую помощь эвакуированным и восстановительные работы.







