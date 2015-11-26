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Выходит фигурка басиста METALLICA



Super7 сообщили о том, что десятого февраля будет выпущена фигурка басиста METALLICA Клиффа Бёртона, чья жизнь трагически оборвалась 27 сентября 1986 года.













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