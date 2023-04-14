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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 23
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Metallica

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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания



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Новый альбом METALLICA "72 Seasons" доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

1. "72 Seasons"
2. "Shadows Follow"
3. "Screaming Suicide"
4. "Sleepwalk My Life Away"
5. "You Must Burn!"
6. "Lux Æterna"
7. "Crown of Barbed Wire"
8. "Chasing Light"
9. "If Darkness Had a Son"
10. "Too Far Gone?"
11. "Room of Mirrors"
12. "Inamorata"




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КомментарииСкрыть/показать 29 )

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14 апр 2023
P
Petrovich Sexyy
Ну вот одновременно лучший и худший альбом года, наконец, подоспел!
Like!10
14 апр 2023
AnyMetalYouLike
В целом не люблю металлику, но этот альбом прям вкатил. На мой вкус сильно лучше предыдущего, из которого кроме Spit out the bone ничего не вспомню.
Like!1
14 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
Поставил с утра.
Слушаю 7-й трек, Crown of Barbed Wire, в нем понравился кусок с 0:55, прикольный. Всё, что было до, вообще порожняк, ничего в голове не осталось. Трухийо радовался, что дали спеть в You Must Burn!, специально внимательно и вдумчиво слушал, что же может быть в этой песне... А в ней ничего. Тупой проходняк, который Металлика изрыгыет со времен Load, только темпом быстрее.
Like!2  Dislike!3
14 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
Всё, дослушал до конца.
На Hardwired была как минимум офигенная Spit Out the Bone, да и тяжеленная Dream No More была классной, а на этом вообще ни одной целиком хорошей песни. Обратили внимание на финал Inamorata? Повесили ноту, а-ля концовка Sgt. Pepper, да только звучит это как финальный мазок живописи фекалиями, опять этот чертов приблюзованный тон с вибрато, от которого масса людей, любящих раннее творчество Металлики, блюет.
Ребята, кто не слушал, не слушайте - вы расстроитесь и зря потратите время.
Like!4  Dislike!4
14 апр 2023
n
neversaydie
Послушал, первое впечатление от всего альбома непонятное, переплетение LOAD KillemAll может BlackAlbum.
Что понравилось:
Inamorata(orion+live to die напомнило) несмотря на то что она 11 минут не почувствовалось, что она затянута.
Room Of Mirrors,
Sleepwalk My Life Away,
Crown of Barbed Wire,
72 Seasons,
Screaming Suicide,
Lux Æterna.
Что пока не понято (как бы и не плохо , но как бы и потешно звучит):
Too Far Gone?,
Shadows Follow.
Ну вообще как бы стандартно 4-5 песен из альбома зайдут остальные нужно расслушать в принципе как и на все остальных,
чего не хватает баллады . Что порадовало -соло можно слушать.
Like!2  Dislike!1
14 апр 2023
F
Family Ghost
Альбом без откровений, скажем так...
Звук, исполнение (ну т.е. продакшн в целом) - нормалек, соответствует статусу (не тот случай, как JP выпустили в 2014 свой Redeemer с чудовищным звуком). Энергия в целом есть, хотя и ощущается, что все слегка замедленно (послушайте интро к Room of Mirrors - у меня ощущение, что 35 лет назад они бы его в 2 раза быстрее сыграли).
Но альбом максимально однообразный. Ни мега-трэша, ни баллад, ни инструменталов, ни настоящих эпиков (последняя песня длинная, но по сути вокруг пары риффов крутится), только чуть ускоренный хэви. Главный же минус - практически полное отсутствие взрывных хуков, - хоть припевов, хоть убойных риффов/соло/гармоний. Просто ровное полотно из риффов, где Хэт напридумывал типа "вокальных мелодий" (к самому пению, впрочем, вопросов нет), а Хэммет напилил типа "соло".
Короче это качественный саундтрек к телевизионной документалке о роке, когда на фоне должна звучать музыка типа в стиле.
Лучшие треки: Lux, Shadows Follow (клевый момент с 2:55), Screaming Suicide, Too Far Gone (просто не затянутый приятный филлер), ну и титульный трек. Остальное прям не, по-крайней мере с первой пары прослушиваний
Like!1  Dislike!3
14 апр 2023
o
olly71
Я пожалуй пропущу такое счастье там вон говорят Оверкил намного интереснее новый альбом и да там действительно треш.
Like!3  Dislike!1
14 апр 2023
Corpsegrinder04
А металлику и не надо воспринимать как треш металл группу. Так обычный мозончик для фона, под который можно попить пива или подрочить. Вполне себе не плохо.
Like!4  Dislike!1
14 апр 2023
B
BasterBaster
Галиматья какая-то бестолковая
Like!2  Dislike!1
14 апр 2023
Н
Наугад
Событием не станет - это точно.

Альбому катастрофически не хватило хорошей баллады.

Ничего запоминающегося для себя не выделил.

ИМХО Епишка Хэммета была интереснее.
Like!1
14 апр 2023
P
Petrovich Sexyy
Наугад, любой альбом Метлы - событие по определению, даже если они его напердят со звуком а-ля ранний Дарктрон (хотя в таком случае он станет событием вдвойне). Но правда в том, что сейчас это уже просто ветеранское музло, которое забудут скоро и обсуждать перестанут, как Магнетик и Хардвайрд (а вот тот же Лулу, кстати, до сих пор обсуждают по понятным причинам)
14 апр 2023
A
Akkolteus
RoM понравилась, есть там один приятный павер-метал рифф
  Dislike!1
14 апр 2023
YNWA
Альбом вполне можно слушать, если при этом стоять в ванной комнате с собственным членом в руке.
P.S. Нахуй баллады!!!!11
Like!1
14 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
YNWA, .... если играет песня ̶t̶h̶e̶ ̶S̶m̶i̶t̶h̶s̶ Metallica, а ты при этом стоишь в ванной с собственным членом в руке.
14 апр 2023
rassol
YNWA, нахуй весь альбом!
Like!1
14 апр 2023
R
Rutger
Начал слушать, уже к концу второй песни появилось гнетущее ощущение бесконечности, как будто уже устал идти, а дорога не стала короче)
Like!2
14 апр 2023
гладиатор
Мощный альбом. Сильнее предшественника.
Like!3  Dislike!1
14 апр 2023
HeliosHyperion
Нормальный альбом. Хардваерд поинтереснее мелодически - оттого легче запоминается. В этот пласт надо вкатываться, с каждым разом всё лучше.
Like!2
14 апр 2023
Warcraft
в целом добротно. и предыдущие синглы сразу засияли по новому, когда их послушал целиком на альбоме.
понравилось почти все. здесь все то, что нужно: максимум хэви и минимум треша.
ни капли не похож на предыдущий, за что я боялся сперва. и уж тем более на "Kill 'Em All" , что ерунду некоторые товарищи пишут.
это больше что то среднее между Black Album и (Re)Load. и (Re)Load и Death Magnetic. но больше бы я охарактеризовал данный альбом, как отсутствующее звено между (Re)Load и Death Magnetic, с учетом отсутствия St.Anger на этой цепи.
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14 апр 2023
J
Jok3r
Warcraft, верно подметил. То же показалось, что похож больше всего на Лоад+Магнетик
14 апр 2023
m
matthew3833
Помню интервью Базза из Мелвинс, где он сказал, что группа хороша ровно настолько, несколько хорош её ударник, с немногими исключениями. Ларс, конечно, раньше был неплох, но за последние годы можно проследить, как он выродился и деградировал, как музыкант. И сука группа идёт ровно в ногу с ним. Я с трудом могу вспомнить альбом в хэви/трэше с более тупыми и примитивными партиями ударных, чем здесь.
Like!4  Dislike!2
14 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
matthew3833, проблема в Ларсе не только как в барабанщике.
Ларс - неотъемлемая часть композиторского дуэта с Хэтфилдом, но непосредственно сочинителем он не был, он всегда работал как цензор идей Хэтфилда и остальных, как организатор структуры песен (которую он всегда подчеркивал своей игрой). Если почитаете его биографию у того же Макайвера, узнаете, что Ларс с детства был окружен музыкой, рос в обеспеченной семье, у которой оттого была обширная фонотека, с детства катался по концертам НВБХМ групп по разным странам, у него (были?) огромная наслушанность, музыкальная эрудированность и чувство стиля благодаря этому. Оттого на каждую подачу риффа или мелодии Хэтфилдом у Ульриха уже в голове с первых секунд появлялось ясность того, хорошо это или нет, что с этим можно сделать, как подать это. Если бы не это, любой альбом Металлики звучал бы как свалка идей Хэтфилда, в которой попадаются и крутые вещи, и абсолютный шлак. Такие навыки, как мне кажется, никогда не забываются, Ларс просто стал равнодушен к той музыке, что делает Металлика. Во многих интервью он говорил "мой саундтрек жизни последних 20 лет - британская группа Oasis", т.е. металлом он уже давно не увлекается. То же самое является причиной падения уровня его игры, да и пнуть Хэмметта за подобный позор тоже нет причин - альбомы/билеты и так продаются, вдруг ещё и обидится, свалит, другого такого конформного участника не найдешь. Вот и результат - новая музыка представляет из себя какого-то Франкенштейна, да и живьем группа ужасна.
Like!2
14 апр 2023
rassol
Второй этюд в ссаных тонах. Первый родил покойный Лайхо восемь лет назад.
14 апр 2023
gravitgroove
На мой взгляд, самая большая проблема этого альбома, если не рассматривать тот аспект, когда вопреки всему песни цепляют, либо наоборот, - это его звучание и сведение. Вокал не в стене микса, да и Хатфилд поет слишком уж дружелюбный, без попыток быть агрессивным и жестким, просто поет так, как это делает со времен Load.
14 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
И да, несмотря на дерьмовый альбом, я хочу сказать спасибо ООО "Металлика" (или ИП УЛЬРИХ ЛАРС ТОРБЕНОВИЧ) за то, что выложили альбом для прослушивания просто так.
14 апр 2023
Perfect_Stranger
Эх... Видно не судьба от них что-то дельное уже услышать! А надежда есть всегда!) Death Magnetic мне нравился! Просто удручает, что такие мастера, типо даже "гении" и не могут ну реально что-то сногсшибающее записать!:(( В прошлом альбоме понравился только 1-ый диск (без учёта 3-го), а на этом, наоборот, только 2 половина (конкретно с 7 песни)! Вообще, сразу понравилась тройка: 7. "Crown of Barbed Wire", 8. "Chasing Light" и 9. "If Darkness Had a Son" - есть в них что-то общее, цепляющее. По крайне мере их хочется сразу же переслушать, а для меня запись удачная, если: а) сразу "легло на ухо", б) сразу не зашло, но хочется переслушать/распробовать (10. "Too Far Gone?", 11. "Room of Mirrors", 12. "Inamorata")! А так, согласен с Family Ghost!
14 апр 2023
HeliosHyperion
>1-ый диск (без учёта 3-го)
Норкоман виниловый штоле, кокое 1-3
(Админ, заебал, фикси каменты)
14 апр 2023
Perfect_Stranger
HeliosHyperion, тот который делюксовый, с Ronnie Rising Medley!) Если бы он был номинально "вторым", то диск был бы выше всяких похвал!) А так "О_Confused"!)
14 апр 2023
kircore
Альбом заслуживает 1 балла из 12. Однообразное неинтересное долбилово. Отвратительная примочка. Сраный стадионный рок.
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просмотров: 3503

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