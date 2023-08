9 авг 2023



Гитарист METALLICA: «Когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", ничего подобного не существовало»



В новом интервью для филадельфийской радиостанции 93.3 WMMR гитариста METALLICA Kirk'a Hammett'a спросили о его отношении к песням из первых двух альбомов группы — "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", которые отмечают сорокалетие со дня выпуска в 2023 и 2024 годах соответственно. Он ответил:



«Когда я слушаю эти треки, то просто поражаюсь, когда оглядываюсь назад. Мы все были так молоды, но у нас было очень чёткое видение того, что мы хотим делать, как мы хотим звучать, как мы хотим заниматься этим, какие песни мы хотим сочинять. Несмотря на нашу молодость, у нас у всех было коллективное видение, и мы точно знали, чего хотим, а то, чего мы хотели, и то, за чем мы гнались, было очень уникальным. Никто другой — кроме малого числа групп — не имел подобного видения. Знаете, это были мы, это были SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, EXODUS, OVERKILL, TESTAMENT. Есть несколько групп, которые имели такое видение, и у всех нас оно было примерно одинаковым. Но меня поражает, что мы все примерно одного возраста. Не знаю, бывает ли такое в наши дни. Это была большая группа людей, сцена, где все увлечены одним делом и поддерживают друг друга. А потом звукозаписывающие компании начали спрашивать: "Что происходит?", начали интересоваться, и вдруг в комнате появляется представитель звукозаписывающей компании, который подписывает контракт со всеми. А нам всем было по 22–23 года. Тот факт, что мы добились столь многого в столь юном возрасте, поражает меня, потому что кажется, что у нас была поддержка извне — у нас была какая-то энергия, или Бог улыбался нам, или Вселенная подталкивала нас. И слава Богу, потому что когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", не существовало ничего похожего. И я по-настоящему горжусь ими... Когда я оглядываюсь назад, у меня просто дух захватывает. Когда мы создавали эти альбомы и гастролировали с ними, мы воспринимали это как должное. Мы думали: "Ну ладно, мы сделали это. Давайте перейдём к следующему". Мы никогда не задумывались о том, чего мы добились. И вот, спустя 40 лет, я могу отрефлексировать и сказать: "Мы действительно чего-то добились и в тот момент нам это было безразлично", понимаете?»







