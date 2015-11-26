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KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA



Десятого сентября выйдет трибьют-альбом "The Metallica Blacklist", в рамках которого на четырёх CD и семи винилах 53 музыканта записали свои версии песен, вошедших в одноимённый альбом METALLICA, отмечающий в этом году тридцатилетний юбилей. Все вырученные средства от продажи этого релиза будут поделены поровну между фондом "All Within My Hands" и еще 50 благотворительными организациями, выбранными музыкантами, участвовавшими в проекте.



Список исполнителей выглядит следующим образом:



* ALESSIA CARA & THE WARNING - Enter Sandman

* MAC DEMARCO - Enter Sandman

* GHOST - Enter Sandman

* JUANES - Enter Sandman

* RINA SAWAYAMA - Enter Sandman

* WEEZER - Enter Sandman

* SAM FENDER - Sad But True (Live)

* JASON ISBELL - Sad But True

* MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX - Sad But True

* ROYAL BLOOD - Sad But True

* ST. VINCENT - Sad But True

* WHITE REAPER - Sad But True

* YB - Sad But True

* BIFFY CLYRO - Holier Than Thou

* THE CHATS - Holier Than Thou

* OFF! - Holier Than Thou

* PUP - Holier Than Thou

* COREY TAYLOR - Holier Than Thou

* CAGE THE ELEPHANT - The Unforgiven

* VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE - The Unforgiven

* DIET CIG - The Unforgiven

* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH - The Unforgiven

* HA*ASH - The Unforgiven

* JOSÉ MADERO - The Unforgiven

* MOSES SUMNEY - The Unforgiven

* J BALVIN - Wherever I May Roam

* CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE - Wherever I May Roam

* THE NEPTUNES - Wherever I May Roam

* JON PARDI - Wherever I May Roam

* SEBASTIAN - Don't Tread On Else Matters

* PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM - Don't Tread On Me

* VOLBEAT - Don't Tread On Me

* THE HU - Through The Never

* TOMI OWÓ - Through The Never

* PHOEBE BRIDGERS - Nothing Else Matters

* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH - Nothing Else Matters

* DAVE GAHAN - Nothing Else Matters

* MICKEY GUYTON - Nothing Else Matters

* DERMOT KENNEDY - Nothing Else Matters

* MON LAFERTE - Nothing Else Matters

* IGOR LEVIT - Nothing Else Matters

* MY MORNING JACKET - Nothing Else Matters

* PG ROXETTE - Nothing Else Matters

* DARIUS RUCKER - Nothing Else Matters

* CHRIS STAPLETON - Nothing Else Matters

* TRESOR - Nothing Else Matters

* GOODNIGHT, TEXAS - Of Wolf And Man

* IDLES - The God That Failed

* IMELDA MAY - the god that failed

* CHERRY GLAZERR - My Friend Of Misery

* IZÏA - My Friend Of Misery

* KAMASI WASHINGTON - My Friend Of Misery

* RODRIGO Y GABRIELA - The Struggle Within



Вариант KAMASI WASHINGTON доступен ниже.







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