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Metallica

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DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»



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В новом интервью журналу Guitar World Dave'a Mustaine'a спросили, существует ли конкуренция между MEGADETH и его бывшей группой — METALLICA, на что он ответил:

«На мой взгляд, между MEGADETH и METALLICA нет никакой конкуренции. Мы разные группы, и я считаю, что MEGADETH была более последовательной. Но печально, что драма между нами была более популярна, чем музыка. И вспомните — у METALLICA был хороший старт, и они сделали это на основе того, что я помог создать. Они стали одной из самых известных групп в мире, и вот одна из самых популярных групп пытается дискредитировать меня, говоря: "Дэйв не очень хороший гитарист". Простите, что за чушь вы сказали? [Смеётся]. Я написал много песен, которые сделали вас знаменитыми, так что вам, пожалуй, стоит пересмотреть это чёртово заявление. Но эти парни говорят подобную чушь, и есть бараны, которые верят им и следуют за ними».

На вопрос о том, кто, по его мнению, виноват в этих проблемах, Dave ответил:

«Проблема в том, что люди не знают своей истории и принимают чью-либо сторону. Я никогда не хотел принимать чью-либо сторону, я хотел, чтобы все примирились и мы остались друзьями, но по какой-то причине этого не произошло. И METALLICA занимается тот же агент, что и MEGADETH, и я спросил нашего агента: "Вы тоже агент METALLICA. Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?" И они подтвердили, что собираются выступить этим летом с FIVE FINGER DEATH PUNCH и PANTERA, так что дело явно в деньгах. Факт прост: мир хочет видеть MEGADETH и METALLICA, выступающими вместе. И если кому-то интересно: в этом замешаны чёртовы деньги. Фанаты хотят видеть METALLICA и MEGADETH на одной сцене. Нуждается ли MEGADETH в METALLICA? Нет. Но METALLICA говорит о своих фэнах, но не даёт им того, что они просят. Чего они боятся? Я не знаю. Дело не во мне, а в них».

Mustaine также рассказал о своём влиянии на METALLICA:

«В ранние годы я был единственным гитаристом в группе и написал несколько песен, которые попали на их ранние записи. Так что парень, который "не умел играть на гитаре", чёрт возьми, оказал на них влияние. Единственная причина, по которой James [Hetfield, фронтмен METALLICA] вообще стал играть на гитаре в самом начале, заключалась в том, что мы не могли найти никого другого. Так кто же не умел играть на гитаре? У нас был один парень по имени Brad Parker, настоящее имя которого Damian Phillips. Он пришёл с огромной серьгой из перьев, мы отыграли одно шоу, и на этом всё закончилось. Вот почему мы решили, что James будет играть на гитаре. Других причин не было. Кроме того, в самом начале James страшно боялся разговаривать с аудиторией, а я смотрел на него и говорил: "Говори, чувак. Поднимайся и говори", но James не делал этого — он оставался на заднем плане, а он, чёрт побери, певец. Так что я — парень, который не умеет играть на гитаре, — подошёл к микрофону и начал говорить. Так было до моего ухода. Джеймс начал говорить с аудиторией только после моего ухода, у него не было выбора. Вы можете услышать это на записях наших концертов в Сан-Франциско в Waldorf и Stone — все разговоры вёл я. И большую часть из того, что я говорил на сцене, Джеймс повторял после моего ухода. Так как я оцениваю своё влияние на METALLICA? Оно чертовски глубокое».

Still processing the sad fact that Jeff Beck has left us.
The latest Guitar World has a nice tribute to the amazing guitarist. pic.twitter.com/7TmEc1OjXC






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15 фев 2023
F
Fo0x
Здоров ли человек, у которого 40, мать его, лет бомбит от того, что он бухал больше других вместо работы, постоянно лез в залупу, и его выперли из группы?
Like!2
15 фев 2023
G
Gleb Monster
Кто о чём, а вшивый о бане...
Like!2
15 фев 2023
gravitgroove
—“ и они сделали это на основе того, что я помог создать.”

• Побольше говорить об этом и это обязательно сработает - разжалобит Ларса.

—“ Я написал много песен, которые сделали вас знаменитыми”

•• Тогда о них знали вне андеграунда? Объективно: это Metallica на последующих альбомах прославили эти песни до более обширной аудитории, что не погружается в подвалы.

— “ и вот одна из самых популярных групп пытается дискредитировать меня, говоря: "Дэйв не очень хороший гитарист".

••• Во всех интервью только и говорили, что в те времена его чуть ли не обожествляли, и что он был чуть ли не лучшим гитаристом сцены залива. Может, говорили, что как человек он не очень хороший… Скорее уж так, и это интервью снова частично это подтверждает.
Как пел Аркаша Северный: «… И о прошлом- злая память, и о прошлом- злые сны.»
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