METALLICA в "The Howard Stern Show"



METALLICA приняла участие в программе "The Howard Stern Show" этим летом и исполнила следующие песни:



01. Wherever I May Roam



02. The Unforgiven



03. All Within My Hands



Видео доступно ниже.





























