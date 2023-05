4 май 2023



Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку



BOB DYLAN упомянул тот факт, что он посетил пару концертов METALLICA, в разговоре с The Wall Street Journal о том, как он открывает для себя новую музыку в наши дни:



«Исполнители и авторы песен сами предлагают мне что-то. С другими я просто пробуждаюсь, и они оказываются рядом. Некоторых я видел вживую. Братья из OASIS — мне нравятся они оба, Джулиан Касабланкас, THE KLAXONS, Грейс Поттер. Я видел METALLICA дважды. Я приложил особые усилия, чтобы увидеть Джека Уайта и Алекса Тёрнера. Зак Депутат — я открыл его для себя в последнее время. Это шоу одного человека, как Эд Ширан, но он сидит, когда играет. Я фанат ROYAL BLOOD, Celeste, Rag and Bone Man, WU-TANG, Эминема, Ника Кейва, Леонарда Коэна — всех, кто чувствует слова и язык, всех, чьё видение совпадает с моим».



Lars в интервью NME рассказал, что он узнал о комментарии Dylan'a о METALLICA, и добавил:



«Я не знаю, читает Bob NME или нет, но я хочу сказать ему одну вещь: Bob, тебя ждут на любом концерте METALLICA в любой точке мира в любое время, но, пожалуйста, приходи за кулисы и поздоровайся. Мы будем рады встретиться с тобой и выразить своё почтение».







