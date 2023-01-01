Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



4 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку

3 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»

2 май 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

1 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»

30 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»

29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

28 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»

27 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»

26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA
Показать далее
| - |

|||| 4 май 2023

Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку



zoom
BOB DYLAN упомянул тот факт, что он посетил пару концертов METALLICA, в разговоре с The Wall Street Journal о том, как он открывает для себя новую музыку в наши дни:

«Исполнители и авторы песен сами предлагают мне что-то. С другими я просто пробуждаюсь, и они оказываются рядом. Некоторых я видел вживую. Братья из OASIS — мне нравятся они оба, Джулиан Касабланкас, THE KLAXONS, Грейс Поттер. Я видел METALLICA дважды. Я приложил особые усилия, чтобы увидеть Джека Уайта и Алекса Тёрнера. Зак Депутат — я открыл его для себя в последнее время. Это шоу одного человека, как Эд Ширан, но он сидит, когда играет. Я фанат ROYAL BLOOD, Celeste, Rag and Bone Man, WU-TANG, Эминема, Ника Кейва, Леонарда Коэна — всех, кто чувствует слова и язык, всех, чьё видение совпадает с моим».

Lars в интервью NME рассказал, что он узнал о комментарии Dylan'a о METALLICA, и добавил:

«Я не знаю, читает Bob NME или нет, но я хочу сказать ему одну вещь: Bob, тебя ждут на любом концерте METALLICA в любой точке мира в любое время, но, пожалуйста, приходи за кулисы и поздоровайся. Мы будем рады встретиться с тобой и выразить своё почтение».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 253

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом