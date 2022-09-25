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Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLICA



Лидер MEGADETH Dave Mustaine недавно ответил на ряд вопросов, заданных поклонниками для журнала Revolver. Во время беседы Mustaine рассказал о своих отношениях с бывшим коллегой по группе, фронтменом METALLICA James'ом Hetfield'ом. Ссылаясь на широко известное майское видео с Hetfield'ом, в котором гитарист/вокалист METALLICA сказал аудитории в Бразилии, что он «чувствует себя немного неуверенно» перед выходом на сцену, Mustaine, который играл в METALLICA 11 месяцев, прежде чем его выгнали из группы незадолго до записи дебютного альбома METALLICA 1983 года "Kill 'Em All", поведал:



«Я видел сцену с James'ом, где он говорил, что у него сейчас тяжёлые времена. Мне было грустно это видеть, потому что это были непростые отношения. И причина, по которой я вообще затеял всё это, заключалась в том, что мне действительно нравились эти парни. Если бы они мне не нравились, я бы просто сказал: "Чёрт с ними, спусти всё в унитаз и покончим с этим". Мне действительно нравилось играть с James'ом. Я бы хотел, чтобы всё закончилось не так, как закончилось. Но que sera, sera [примечание ред.: в переводе с испанского "Lo que será, será" означает "что будет, то будет"]. Было глупо брать свою собаку на репетицию, и ещё глупее было ударить [James'a]. Я по-настоящему уважаю его и уважаю его игру. И я надеюсь, он знает, что есть множество людей, таких как я, которым он нравится как человек, и им наплевать на то, что он в METALLICA».







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