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Metallica

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29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу

13 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии

11 ноя 2020 : 		 Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»

7 ноя 2020 : 		 NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA

5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA

28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

21 окт 2020 : 		 MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA

19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

13 окт 2020 : 		 Акустическое шоу METALLICA

8 окт 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»
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METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию



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METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию в рамках коллекции мерчендайза, основанного на хоккейной атрибутике. Полный список продукции доступен на сайте www.puckhcky.com.

METALLICA And PUCK HCKY Release New Hockey-Themed Collaboration



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


29 дек 2020, 10:40		Ахренеть, Хэллфорда нет в топе сайта. Когда такое последний раз было!

olly71


29 дек 2020, 11:00		Да тут не то что Хэлфорда в топе нет а даже новости про него НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ а всего через день . я уже давно свыкся с тем что он член моей семьи и я обязан по мнению Дарк сайда знать о его каждом дне жизни.


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