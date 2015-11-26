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METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию



METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию в рамках коллекции мерчендайза, основанного на хоккейной атрибутике. Полный список продукции доступен на сайте www.puckhcky.com.







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