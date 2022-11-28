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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 14
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Metallica

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28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

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11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Новое видео METALLICA



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"Lux Æterna", новое видео группы METALLICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 72 Seasons, выходящего 14 апреля 2023 года:

"72 Seasons"
"Shadows Follow"
"Screaming Suicide"
"Sleepwalk My Life Away"
"You Must Burn!"
"Lux Æterna"
"Crown Of Barbed Wire"
"Chasing Light"
"If Darkness Had A Son"
"Too Far Gone?"
"Room Of Mirrors"
"Inamorata"

METALLICA To Release 72 Seasons Album In April; "Lux Г†terna" Music Video Streaming; World Tour Announced




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

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28 ноя 2022
Red One
Красавы, что тут ещё скажешь.
А песня звучит, как кавер Daimond Head.
Что совсем не плохо.
Like!2
28 ноя 2022
P
Petrovich Sexyy
Понравилось. Заводно. Судить по одной песне, что там будет на альбоме, глупо. Но конкретно эта вещь вызвала ассоциации с дебютом. Рифф на оный из Hit the lights смахивает.

Как и перед Хардвайрдом песня вышла неожиданно, но на этот раз ещё и не было разговоров про 700 потерянных риффов и т.д.
Like!2
28 ноя 2022
CosmicBear
Petrovich Sexyy, совершенно верно подмечено. Ощущение, что металликовцы снова сочинили собрата Hit The Lights, только не такого злого, как открывашка на Hardwired. В этот раз в замес попали частички Europe, H.E.A.T. и хрен ещё пойми чего из "скандинавский-crowne-рок" Получилось очень даже недурно.
Like!2
28 ноя 2022
M
Mateas89
Отличная пенсня, этакий микс Киллэмола с Моторхэдом)

Отдельно понравилось, что не было никакого хайпа или пафоса с нагнетанием из сниипетов и прочего, просто из ниоткуда - вот вам сингл, вот вам альбом уже через 5 месяцев, вот охуевший тур мировой. А никто даже и не знал, что они там чет записывают. Да, были разговоры, что, мол, сочиняем там чет потиху, но они все время так говорят) А тут - нате, распишитесь)
Like!2
28 ноя 2022
Kliops144
Лять. Снова микс "влажные шлепки Ларса" (с).
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28 ноя 2022
R
RomanBoyko
Чёт Ace of spades какой-то…
28 ноя 2022
P
Petrovich Sexyy
Занятно, что сейчас в топе из пяти новостей - четыре, связанные с Метлой. Хотя порой ни одной подолгу нет. Совпадение?
Сейчас еще одна появится и на сей раз хоть о музыке, а не о том, что кто-то что-то когда-то сказал, планировал или был не правильно понят и не должным образом оценён.
28 ноя 2022
B
BasterBaster
Ни о чём. Второсортная халтура. Ни мелодии толковой, ни рифа вменяемого. В припеве (это припев такой?) зачем то что-то типа припева It's Electric. Только вот сама It's Electric на фоне всей этой печальки, именуемой хит синглом с грядущего альбома самом популярной на планете метал группы, смотрится гораздо, гораздо круче.
Like!2
28 ноя 2022
rattle_snake
мотормегадет с очередным убогим высером хеммета
28 ноя 2022
Eu_Gene
на фотке все люди как люди, один Хэммет не спешит вылазить из своих дурацких ретузов с лампасами
28 ноя 2022
Corpsegrinder04
Хз, а мне новая песня Метлы не понравилась. Основной ритм с проигрышем - как будто в денди играешь и какого-то босса пиздишь в конце.
28 ноя 2022
S
Svyashennik
Чет средненько как по мне. Пока не цепляет
28 ноя 2022
gravitgroove
Теперь рыжиму точно не светит совместная работенка с Хэтом, они и так нормально в ретроспективу “Kill them all” смогли, без него, и хитово при этом!
Like!1
28 ноя 2022
graillyc
Вот так уж редкая новость
Штош, посмотрим в апреле

просмотров: 1577

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