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Басист METALLICA : «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»



В рамках недавнего разговора с Metal Hammer участники METALLICA обсудили возврат James'a в программу по лечению от алкогольной зависимости:



Trujillo:



«Мы этого не ожидали. James выглядел как всегда в порядке, но потом ты начинаешь вспоминать, анализировать ситуацию и понимаешь, что красные флажки-то были. Быть в туре очень непросто, и я могу представить, насколько было тяжело James'y стоять перед столькими людьми каждый вечер, не видеть семью — всё это накатывало».



Hammett:



«Когда бы ни происходило что-то подобное с одним из твоих коллег по группе, это очень огорчает. Это настоящий шок. И тебе приходится отшучиваться, чтобы как-то сгладить ситуацию».











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