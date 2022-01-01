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Видео с текстом от METALLICA



"Lux Æterna", официальное видео с текстом от группы METALLICA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома 72 Seasons, выходящего 14 апреля 2023 года:



"72 Seasons"

"Shadows Follow"

"Screaming Suicide"

"Sleepwalk My Life Away"

"You Must Burn!"

"Lux Æterna"

"Crown Of Barbed Wire"

"Chasing Light"

"If Darkness Had A Son"

"Too Far Gone?"

"Room Of Mirrors"

"Inamorata"























+2 -1



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