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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Metallica

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7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

27 ноя 2022 : 		 Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS

26 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»

21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс

2 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLICA

22 сен 2022 : 		 Новый виски от METALLICA

13 сен 2022 : 		 Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...»

12 сен 2022 : 		 DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA

2 сен 2022 : 		 METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"

28 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах METALLICA

27 авг 2022 : 		 Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы
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Видео с текстом от METALLICA



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"Lux Æterna", официальное видео с текстом от группы METALLICA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома 72 Seasons, выходящего 14 апреля 2023 года:

"72 Seasons"
"Shadows Follow"
"Screaming Suicide"
"Sleepwalk My Life Away"
"You Must Burn!"
"Lux Æterna"
"Crown Of Barbed Wire"
"Chasing Light"
"If Darkness Had A Son"
"Too Far Gone?"
"Room Of Mirrors"
"Inamorata"












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