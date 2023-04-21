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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 28
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
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Metallica

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Новое видео METALLICA



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"Inamorata", новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons".

Трек-лист:

1. "72 Seasons"
2. "Shadows Follow"
3. "Screaming Suicide"
4. "Sleepwalk My Life Away"
5. "You Must Burn!"
6. "Lux Æterna"
7. "Crown of Barbed Wire"
8. "Chasing Light"
9. "If Darkness Had a Son"
10. "Too Far Gone?"
11. "Room of Mirrors"
12. "Inamorata"




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21 апр 2023
Terror Zone
концовка сос мыслом?

просмотров: 646

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