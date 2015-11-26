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Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место



По сообщению Billboard, релиз METALLICA "The Metallica Blacklist", включающий 53 кавер-версии песен "Black Album", бы продан тиражом 8 000 копий (6 300 на CD и 1 700 на виниле) в США и попал на седьмую строчку чартов Billboard.











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