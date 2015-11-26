11 ноя 2021



Фронтмен TRIVIUM: « METALLICA — величайшая группа в мире»



TRIVIUM выступили на разогреве у METALLICA на «закрытом» концерте гигантов хэви-металла 4 ноября в Hard Rock Live в Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида. Билеты на концерт, рассчитанный на 7 000 мест, поступили в продажу 30 июля и были быстро распроданы. В беседе с El Cuartel Del Metal о том, как металлисты из Орландо получили место на разогреве у METALLICA, фронтмен TRIVIUM Matt Heafy сказал:



«Это было в воскресенье днём [за четыре дня до концерта]. Я думаю, мы как раз собирались посмотреть фильм с детьми. И я получил письмо от нашего менеджера. Он такой: "METALLICA спрашивает, можете ли вы быть свободны в этот четверг". Мы сказали: "Да. Да, мы можем. Давайте сделаем всё, что в наших силах". Но мы должны были держать всё в тайне, потому что это ещё не было полностью подтверждено. Всё было подтверждено где-то за 30 минут до того, как мы поехали в Южную Флориду. Так что нам пришлось вернуть нашу команду во Флориду, собрать всё оборудование, снова репетировать. К счастью, мы все так много репетируем по отдельности, что мы никогда не бываем расслабленными; мы не берём время на отдых. Так что мы были готовы к работе. И мы сделали это. Мы отправились туда. Мы не смогли поздороваться [с парнями из METALLICA], но METALLICA оставила нам потрясающее письмо, написанное от руки, и подарила нам ящик [виски] Blackened.



Мы смогли увидеть их на небольшом шоу; я имею в виду, что небольшое шоу для них — это семь тысяч человек. Это больше людей, чем мы можем собрать на большом шоу. Так что иметь возможность наблюдать за ними так близко — а у меня была возможность оказаться там и наблюдать за ними — это было невероятно. Они все потрясающие, но голос [James'a] Hetfield'a [фронтмена METALLICA] звучит лучше, чем когда-либо. Я не знаю, как, чёрт возьми, это произошло, но сейчас он звучит как самый лучший вокалист. И это просто потрясающе. Флюиды были великолепны.



Они действительно величайшая группа в мире и всегда были величайшей группой в мире. И это потрясающе, что они подумали о нас. Они сказали: "Давайте пригласим сюда TRIVIUM". Когда METALLICA приглашает группу на разогрев, это обычно только их решение. И то, что они выбрали нас, было очень круто».



На вопрос о том, получали ли TRIVIUM когда-либо отзывы от участников METALLICA об их музыке, Matt ответил:



«Ещё в 2006 году мы выступали с ними на фестивалях. Я помню, что мы никогда не встречались с ними раньше. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] заглянул в гримёрку. Мы такие: "Ничего себе". Он начал с нами разговаривать. Он сказал, что им очень понравилась обложка "Master Of Puppets", которую мы сделали для журнала Kerrang! Им явно понравилась группа, потому что они пригласили нас. Я помню, они пригласили нас, AVENGED [SEVENFOLD] и BULLET [FOR MY VALENTINE] на пару выездных концертов и вроде как рассматривали нас троих как новое поколение металлических групп, что было очень здорово. Они всегда хвалили нас. Пару раз мне удалось пообщаться с Kirk'ом [Hammett'ом, гитаристом METALLICA]. В том туре Kirk пригласил нас на невероятный суши-ужин. Кирк пригласил нас в невероятное китайское заведение в Сан-Франциско спустя несколько лет. Мы всегда поддерживали с ними контакт, и они — короли. Они всегда были просто замечательными, гостеприимными, удивительными людьми».







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