2 май 2019



METALLICA открыла весенне-летний европейский тур



Выступлением первого мая на Estádio Do Restelo, Lisbon, Portugal, группа METALLICA открыла весенне-летний европейский тур:



01. Hardwired



02. Disposable Heroes



03. Ride The Lightning



04. The God That Failed



05. The Unforgiven



06. Here Comes Revenge



07. Moth Into Flame



08. Sad But True



09. Welcome Home (Sanitarium)



10. Frantic



11. One



12. Master Of Puppets



13. For Whom The Bell Tolls



14. Creeping Death



15. Seek & Destroy



Encore:



16. Lords Of Summer



17. Nothing Else Matters



18. Enter Sandman



































