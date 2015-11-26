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Metallica

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2 май 2019 : 		 METALLICA открыла весенне-летний европейский тур

2 май 2019 : 		 Видео с выступления METALLICA

1 май 2019 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

15 апр 2019 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала» для следующего альбома

4 апр 2019 : 		 Фильм с участием вокалиста METALLICA представят в мае

30 мар 2019 : 		 Туры METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных

28 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA надеется в будущем создавать больше музыки к фильмам

27 мар 2019 : 		 METALLICA даст ещё один концерт с оркестром

26 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель

26 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 мар 2019 : 		 Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд

20 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 мар 2019 : 		 Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA

18 мар 2019 : 		 Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»

15 мар 2019 : 		 DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушателей

8 мар 2019 : 		 Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD

6 мар 2019 : 		 Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"

6 мар 2019 : 		 Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'

5 мар 2019 : 		 Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA

17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

6 фев 2019 : 		 NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield

5 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| 2 май 2019

METALLICA открыла весенне-летний европейский тур



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Выступлением первого мая на Estádio Do Restelo, Lisbon, Portugal, группа METALLICA открыла весенне-летний европейский тур:

01. Hardwired

02. Disposable Heroes

03. Ride The Lightning

04. The God That Failed

05. The Unforgiven

06. Here Comes Revenge

07. Moth Into Flame

08. Sad But True

09. Welcome Home (Sanitarium)

10. Frantic

11. One

12. Master Of Puppets

13. For Whom The Bell Tolls

14. Creeping Death

15. Seek & Destroy

Encore:

16. Lords Of Summer

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman



METALLICA Kicks Off Spring/Summer 2019 European Leg Of 'WorldWired' Tour In Lisbon: Video, Photos














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор


2 май 2019, 23:31		Сетлист - огонь! LOS вернулась, и давно пора ) Вообще её надо было на альбом включать, а не делать бонусом.


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