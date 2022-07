19 июл 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках Mad Cool Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Ride the Lightning

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Dirty Window

Sad but True

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Damage, Inc.

One

