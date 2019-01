сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 января в Verizon Arena, Little Rock, AR, доступно для просмотра ниже. Группа исполняет песню "Moth Into Flame" из альбома "Hardwired... To Self-Destruct".



















+0 -0









просмотров: 236