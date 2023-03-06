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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 21
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Metallica

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Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме



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Согласно сообщению Deadline, James Hetfield из METALLICA получил роль в предстоящем вестерне-триллере "The Thicket" («Чаща)», основанном на одноимённом романе Джо Р. Лэнсдейла. Съёмки фильма, в котором главную роль исполняет участник «Игры престолов» Питер Динклэйдж, ведутся в Калгари, Канада.

Динклэйдж сыграет Шорти, охотника за головами, которому поручено найти женщину, похищенную жестоким убийцeй. Действие фильма происходит в начале XX века, Шорти и его друзья-следопыты отправляются в жестокое и беспокойное место, известное как Большая чаща.

В фильме также снимались Джульетт Льюис («Жёлтые жилеты»), Эсме Крид-Майлз («Ханна»), Левон Хоук («Переполненная комната»), Лесли Грейс («На высоте»), Гбенга Акиннагбе («Старик»), Мэйкон Блэр («Мне не всё равно»), Нед Деннехи («Острые козырьки»), Эндрю Шульц («Бесславные») и Арлисс Ховард («Мэнк»).




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6 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Батя может уверенно сыграть немолодого ковбоя-выпивохи, даже играть не придется.
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6 мар 2023
R
Rutger
В Extremely Wicked.. назвать его появление "ролью" язык не повернется. Лучше бы Ларса взяли на роль жадного хозяина салуна "Двойная бочка"
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просмотров: 722

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