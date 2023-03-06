сегодня



Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме



Согласно сообщению Deadline, James Hetfield из METALLICA получил роль в предстоящем вестерне-триллере "The Thicket" («Чаща)», основанном на одноимённом романе Джо Р. Лэнсдейла. Съёмки фильма, в котором главную роль исполняет участник «Игры престолов» Питер Динклэйдж, ведутся в Калгари, Канада.



Динклэйдж сыграет Шорти, охотника за головами, которому поручено найти женщину, похищенную жестоким убийцeй. Действие фильма происходит в начале XX века, Шорти и его друзья-следопыты отправляются в жестокое и беспокойное место, известное как Большая чаща.



В фильме также снимались Джульетт Льюис («Жёлтые жилеты»), Эсме Крид-Майлз («Ханна»), Левон Хоук («Переполненная комната»), Лесли Грейс («На высоте»), Гбенга Акиннагбе («Старик»), Мэйкон Блэр («Мне не всё равно»), Нед Деннехи («Острые козырьки»), Эндрю Шульц («Бесславные») и Арлисс Ховард («Мэнк»).







+2 -0



( 2 ) просмотров: 722

