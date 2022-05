3 май 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 апреля в Сантьяго, Чили, доступно для просмотра ниже:



01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. The Memory Remains

04. Seek & Destroy

05. Through The Never

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. The Unforgiven

10. For Whom The Bell Tolls

11. Creeping Death

12. No Leaf Clover

13. Master Of Puppets



Encore:



14. Spit Out The Bone

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman







+2 -0



просмотров: 143