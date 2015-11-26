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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления фестиваля Louder Than Life 24 сентября, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Ride the Lightning

Harvester of Sorrow

Cyanide

The Memory Remains

One

Now That We're Dead

*Moth Into Flame

No Leaf Clover

For Whom the Bell Tolls

Whiskey in the Jar

Fade to Black

Master of Puppets



Encore:



Battery

Fuel

Seek & Destroy







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