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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления фестиваля Louder Than Life 24 сентября, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Ride the Lightning
Harvester of Sorrow
Cyanide
The Memory Remains
One
Now That We're Dead
*Moth Into Flame
No Leaf Clover
For Whom the Bell Tolls
Whiskey in the Jar
Fade to Black
Master of Puppets

Encore:

Battery
Fuel
Seek & Destroy

METALLICA Releases Pro-Shot Video Of














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