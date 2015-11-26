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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с концерта METALLICA, состоявшегося 9 марта в Луисвилле в KFC Yum! Center, доступно для просмотра ниже. В ролике запечатлено, как группа исполняет композицию "Enter Sandman", вошедшую в альбом 1991 года "Metallica", ставший самый коммерчески успешным для коллектива.



















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