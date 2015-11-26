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Metallica

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Каким был драйв-ин-концерт METALLICA



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Двадцать девятого августа в сотни драйв-ин-кинотеатров был продемонстрирован концерт METALLICA в рамках "Encore Drive-In Nights", съёмки которого проходили десятого августа на Gundlach Bundschu. Собравшиеся могли слушать концерт через приёмники в своих автомобилях.

«Чего люди не понимают, так это того, что это гораздо более чёткая версия аудио, чем обычные стеки и стеллажи, которые вы бы увидели на шоу, — сказал Вальтер Кинзи, генеральный директор Encore Live в интервью Albuquerque Journal до события. — И так звук будет кристально чистым. Всё это было создано в формате HD-стерео, так что это будет абсолютно идеальная комбинация для вашей FM-магнитолы в фургоне или машине, вы просто включите её, и всё будет готово. И я скажу вам, что часть волшебства того вечера — это когда вы находитесь с парой сотен машин, все включили свои магнитолы, и все на одной волне — всё это создает реальную волшебную атмосферу, которая чертовски классная и невероятно шумная!»

Сет-лист:

01. Hardwired

02. For Whom The Bell Tolls

03. Fuel

04. Seek & Destroy

05. Creeping Death

06. One

07. Now That We're Dead

08. Sad But True

09. Moth Into Flame

10. The Unforgiven

11. Wherever I May Roam

12. Fade To Black

13. Master Of Puppets

14. Battery

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman

Here Is What METALLICA

Thank you to everyone across North America who rolled out to their local drive-in last night. It was amazing getting...

Posted by Metallica on Sunday, August 30, 2020














































































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