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*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 31
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 апреля на Johan Cruijff Arena, Амстердам, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

The Call of Ktulu
Creeping Death
Leper Messiah (First performance since December 2, 2018)
Until It Sleeps (First performance since November 3, 2008)
72 Seasons (First time in front of a live audience)
If Darkness Had a Son (First full live performance)
Welcome Home (Sanitarium)
You Must Burn! (live debut)
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Harvester of Sorrow
Moth Into Flame
Fight Fire With Fire
Whiskey in the Jar
One
Enter Sandman




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