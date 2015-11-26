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Metallica

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Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в недавней беседе с The Courier Mail рассказал о том, почему группа берёт паузу в гастролях на регулярной основе:

«Мы едем на две недели, а потом возвращаемся домой и перезаряжаем батарейки. В этой модели прекрасно то, что ты всегда знаешь, что будешь дома и сможешь перезагрузиться через пару недель. Мы создали эту систему сдержек и противовесов специально для того, чтобы держать физическую и психологическую форму в стабильном состоянии. Мы не обязаны делать то, что делают другие».

METALLICA Drummer LARS ULRICH On Touring In Two Week Shifts -






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