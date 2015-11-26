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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 7 декабря в Golden 1 Center, Сакраменто, Калифорния, доступно для просмотра ниже. На этом видео группа исполняет свой классический трек "Whiplash".





















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