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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
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Metallica

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METALLICA выступит на вечере Элтона Джона



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METALLICA среди прочих примет участие в специальном вечере в честь Элтона Джона и Берни Топина 20 марта, когда им будет вручен Library of Congress Gershwin Prize:

«Мы очень рады и гордимся тем, что нас пригласили выступить на особенном мероприятии, посвященном легендарной команде авторов песен Элтона Джона и Берни Тоупина, которым будет вручена премия Библиотеки Конгресса США имени Гершвина за популярную песню.

Мы отправимся в Вашингтон, чтобы вместе с Гартом Бруксом, Энни Леннокс, Брэнди Карлайл, Марен Моррис и другими принять участие в концерте и вручении премии 20 марта. PBS по всей стране покажут концерт в понедельник, 8 апреля, в 20:00 по восточному времени (смотрите местные программы), его можно будет увидеть в эфире и в потоковом режиме на сайте PBS.org и в приложении PBS.

Элтон и Берни сотрудничают уже 56 лет, и вместе они написали несколько самых запоминающихся и влиятельных песен нашей жизни. Мы рады отметить эту честь вместе с ними и с нетерпением ждем невероятного вечера уникальных выступлений из их замечательной коллекции песен!»

We are beyond excited and proud to perform at next monthвЂ™s presentation of the @librarycongress#GershwinPrize for Popular Song, honoring Elton John & Bernie Taupin!






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3 мар 2024
Klawd Air
Интересно, Хэтфилд прилюдно возьмëт в рот крепкого, дабы отметить такое знаменательное событие?
  Dislike!1

просмотров: 162

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