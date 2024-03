сегодня



METALLICA выступит на вечере Элтона Джона



METALLICA среди прочих примет участие в специальном вечере в честь Элтона Джона и Берни Топина 20 марта, когда им будет вручен Library of Congress Gershwin Prize:



«Мы очень рады и гордимся тем, что нас пригласили выступить на особенном мероприятии, посвященном легендарной команде авторов песен Элтона Джона и Берни Тоупина, которым будет вручена премия Библиотеки Конгресса США имени Гершвина за популярную песню.



Мы отправимся в Вашингтон, чтобы вместе с Гартом Бруксом, Энни Леннокс, Брэнди Карлайл, Марен Моррис и другими принять участие в концерте и вручении премии 20 марта. PBS по всей стране покажут концерт в понедельник, 8 апреля, в 20:00 по восточному времени (смотрите местные программы), его можно будет увидеть в эфире и в потоковом режиме на сайте PBS.org и в приложении PBS.



Элтон и Берни сотрудничают уже 56 лет, и вместе они написали несколько самых запоминающихся и влиятельных песен нашей жизни. Мы рады отметить эту честь вместе с ними и с нетерпением ждем невероятного вечера уникальных выступлений из их замечательной коллекции песен!»









We are beyond excited and proud to perform at next month’s presentation of the @librarycongress #GershwinPrize for Popular Song, honoring Elton John & Bernie Taupin!





+1 -0



( 1 ) просмотров: 162