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Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»



В рамках беседы с радиостанцией 95.5 KLOS гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал о том, что ему нужно в данный момент жизни, чтобы чувствовать себя полностью удовлетворённым и реализованным:



«Я медитирую. И я часто это делаю. Иногда я медитирую по несколько часов в день. Я медитирую уже около 25 лет.



Мои убеждения и взгляды на медитацию довольно экстремальны, я бы так выразился. Я пришёл к убеждению, что медитация — это то, что есть на самом деле, а когда мы не медитируем, это что-то вроде сна. [Смеётся]. И я пришёл к выводу, что медитация — это чистое сознание, и всё есть чистое сознание. И я также верю в единство бытия, что означает, что мы все связаны. Но даже более того, мы все — одно и то же существо. Я верю в это, и я верю в это всей душой. Именно от этого зависит то, как я веду себя изо дня в день и как отношусь к людям. Потому что если я верю, что все мы связаны и все мы едины, то когда я говорю с вами, я, по сути, говорю с самим собой. И когда вы смотрите на меня и в мои глаза, вы видите в ответ версию себя. Такова степень моей убеждённости. И я также верю, что сознание, которое люди считают нашей душой или духом, это энергия, а энергия никогда не исчезает, она просто переходит в другую форму. И поэтому я верю, что сознание — это самое главное, и оно вечно. А пребывание в настоящем и в текущем моменте содержит все возможности, которые есть в жизни.



Вот во что я верю. И если люди хотят узнать больше, существует название тому, во что я верю, и это называется недуальность или идеализм. Это относительно новая школа мышления, основанная на учениях, которым насчитывается около двух тысяч лет. Но сегодня недуальность гласит, что вам не нужно уходить в пещеру на 30 лет и медитировать; вы можете сделать это, если у вас есть правильное наставничество, за 10 минут. И это очень важно».



Далее он сказал, что ему очень нравится говорить о духовности:



«Я знаю, что моя духовность может быть очень сложной для людей. И некоторые люди просто скажут: "А?" Но если вы говорите "А?" и вам любопытно, то стоит разобраться».



На вопрос, есть ли хорошие книги, которые он рекомендует, он ответил:



«О да. "The Direct Path" Руперта Спайры. Эта книга изменила мою жизнь».







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