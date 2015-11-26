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Metallica

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18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион

13 апр 2021 : 		 Гитарист METALLICA работает!

12 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA продана!

12 апр 2021 : 		 Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»

6 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу

29 мар 2021 : 		 ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула
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Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион



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На Gotta Have Rock And Roll выставлен еще один инструмент гитариста METALLICA Kirk'a Hammett'a — ожидается, что его цена составит от 300 до 350 тысяч долларов.

METALLICA - KIRK HAMMETT's Signed Glow In The Dark "Ouija Board" Guitar At Auction; Estimated To Fetch $300,000 - $350,000



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Rutger


18 апр 2021, 19:17		Не по таланту пьет (с)


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