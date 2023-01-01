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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 40
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 20
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Metallica

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25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

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15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA

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Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA



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Гитарист Testament Alex Skolnick, гитаристка Dethklok Nili Brosh, басист Municipal Waste Land Phil, барабанщик Cannibal Corpse Paul Mazurkiewicz и вокалист Two Minutes To Late Night Gwarsenio Hall собрались для исполнения хита METALLICA "Creeping Death" — видео доступно ниже.

Members Of TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE Cover




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