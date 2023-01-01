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Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA



Гитарист Testament Alex Skolnick, гитаристка Dethklok Nili Brosh, басист Municipal Waste Land Phil, барабанщик Cannibal Corpse Paul Mazurkiewicz и вокалист Two Minutes To Late Night Gwarsenio Hall собрались для исполнения хита METALLICA "Creeping Death" — видео доступно ниже.







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