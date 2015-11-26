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Басист METALLICA : «Я горжусь нашими Doodles!»



Robert Trujillo в рамках недавней беседы коснулся темы выступления Doodles (ВИА «Писюны»), в рамках которых он и Kirk Hammett исполняют нечто популярное у местной аудитории:



«Одними из самых приятных моментов для меня были выступления с Kirk'ом во время последнего европейского турне, когда мы играли на огромных футбольных стадионах и исполняли песни, которые были своего рода родными для этих городов или даже стран. Мы брали песню и разучивали её с исполнителем из этой страны. Я просто приведу вам один пример. В Париже, Франция, [на] стадионе "Стад де Франс" мы исполнили песню исполнителя, известного как Джонни Холлидей. Восемьдесят пять тысяч человек. Никто не знает, что мы будем играть — вроде как уличные музыканты. Lars [Ulrich] и James [Hetfield] делают перерыв. Мы выходим туда. У него гитара, у меня бас. Это почти как "Где же наша шляпа, куда они будут бросать деньги?". Буквально вот так — раздетые, голые. И мы выходим и начинаем играть песню "Ma Gueule" Джонни Холлидея. Я вам говорю: люди были в шоке, но в хорошем смысле. Это были слёзы и улыбки, и это попало в новости. Но было множество подобных случаев, которые происходили в разных странах и городах Европы, когда мы выбирали исполнителя, делали кавер на него и исполняли его песню, — иногда от двух с половиной до трёх минут. Я пою на языке той страны, где мы выступаем, так что это оказывается весьма непросто. Мы говорим о Румынии, о Польше, об Испании и Португалии, о Швеции — я пел на шведском! Для меня это был один из самых ярких эпизодов всего моего существования как музыканта, особенно в METALLICA, потому что я даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь сделать это ещё раз. Иногда я думаю об этом и понимаю: "Чувак, ты сошёл с ума. Мы с Kirk'ом спятили". Это случилось прямо перед пандемией. Мы выступали на футбольных стадионах. Это называлось "дуэты" — это были дуэты в рамках ВИА "Писюны". И вот эти моменты за границей — грандиозные по значимости события для меня лично!»







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