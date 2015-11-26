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Metallica

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23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

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28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

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16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

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KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече



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Gibson TV готовит к премьере интервью с гитаристом METALLICA Kirk'ом Hammett'ом, в рамках которого тот, в частности, вспоминает о первой встрече с участниками группы и концерте METALLICA, на котором было 15 человек:

«Я помню, как однажды мы просто сидели, и вокалист EXODUS, парень по имени Paul Baloff, который был абсолютным маньяком, вошёл на репетицию и сказал: "METALLICA. Такая тяжёлая. Они такие тяжёлые". И я подумал: "METALLICA. Какое замечательное название. Это как лучшее название в мире. METALLICA. Это лучшее название, которое я когда-либо слышал для металлической группы. METALLICA". Он сказал: "Да, сегодня вечером они играют в The Stone. Мы должны пойти и посмотреть на них". И мы пошли туда. И там было буквально 15 человек. И я помню, как я стоял у самой сцены и подумал: "Ух ты, эти ребята чертовски хороши". В буквальном смысле на том шоу было около 15 человек.

Несколько месяцев спустя мы получили приглашение сыграть в рамках "Metal Monday", и это было первое шоу EXODUS на "Metal Monday" в Old Waldorf. Нас пригласили на это шоу, потому что мы дружили с хэдлайнерами — LAAZ ROCKIT, а между нами играли METALLICA. И мы подумали: "О, это круто. Мы будем играть с METALLICA. Это здорово". И я помню, когда мы играли на том шоу, в клубе было около сотни человек. А потом продолжили METALLICA, и весь зал оказался забит. Я не знаю, откуда пришли люди, но они просто появились из ниоткуда. METALLICA играла минут 45. Потом, когда они ушли со сцены, место опустело — буквально опустело — и в зале осталось человек 30 человек, которые хотели послушать LAAZ ROCKIT. Следующий вечер был бенефисом журнала "Metal Mania", и нас снова попросили играть с METALLICA. И ситуация была лучше, потому что были только мы и METALLICA. Я впервые встретил этих ребят в гримёрке Mabuhay Gardens, которая была совсем не похожа на гримёрку; это было похоже на закрытый переулок. Это было началом моих отношений с ними. И это действительно забавно, потому что спустя годы после этого люди спрашивали меня: "Когда ты первый раз разговаривал с этими парнями?" И я отвечал: "Я впервые встретил их в Мэб". А Lars такой: "Правда? Я этого не помню". И James такой: "А? Правда?" Они даже не помнят нашей первой встречи».

METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Санчез


23 дек 2020, 14:18		не помнят, потому что нынешние участники метлы - клоны без памяти о тех временах, Клиффа не стали клонировать из за угрозы, что он рептилоидов сдаст

НELLECTOR


23 дек 2020, 14:47		Кирк нихуя не помнит, ни встречу, ни куда телефон положил.

Впрочем, LAAZ ROCKIT он помнит, уже хорошо.

Злобный Дырокол


23 дек 2020, 15:03		Трек лист того памятного вечера :

01. The Ecstasy of Gold
02. Battery
03. For Whom the Bell Tolls
04. The Memory Remains
05. No Leaf Clover
06. The Unforgiven
07. (Anesthesia) - Pulling Teeth
08. Wherever I May Roam
09. One
10. Master of Puppets
11. Nothing Else Matters
12. Enter Sandman (


Family Ghost


23 дек 2020, 15:26		>>>Трек лист того памятного вечера

А с Hardwired разве ничего не исполняли?

Svarg_1349


23 дек 2020, 15:32		Само собой. Так бухать-то.

dark_medieval_times


23 дек 2020, 15:41		Забыллика


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