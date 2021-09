сегодня



METALLICA и CARHARTT собрали $377,450



В День труда бренд рабочей одежды Carhartt объединился с фондом METALLICA "All Within My Hands" с целью подготовки нового поколения квалифицированных рабочих. В результате онлайн-продаж было собрано в общей сложности $377 450, которые будут переданы на программу обучения рабочим специальностям фонда Metallica Scholars, объединяющую студентов с практическим обучением и оказывающую поддержку 23 школам через Американскую ассоциацию общественных колледжей.



Черпая вдохновение в объявлении 1981 года «Требуются музыканты», на основе которого была создана группа METALLICA, Carhartt и All Within My Hands создали объявление, направленное на сбор средств и привлечение людей к возможностям трудового обучения. В переосмысленном объявлении были изображены участники группы METALLICA в сочетании с текстом, напоминающим оригинальное объявление времён мировой войны "We Want You". Соискателям и сторонникам было предложено посетить сайт Carhartt.com, чтобы узнать больше о том, как принять участие в программе Metallica Scholars.



Будучи одной из самых крупных гастрольных групп всех времён, METALLICA знает, что команды сцены и квалифицированные рабочие являются основой индустрии живых мероприятий. Чтобы показать, насколько важны эти профессии, Carhartt и All Within My Hands пригласили нескольких счастливчиков, ищущих работу, для создания макета сцены METALLICA в Upstaging, Inc., производственной и транспортной компании, которая помогает в организации шоу для некоторых из крупнейших имен в музыкальном и развлекательном бизнесе. Опыт работы в мастерской задокументирован в видеоролике "Hard Rock Is Hard Work" и даёт представление о различных профессиях на живых мероприятиях, которые также могут быть использованы на более широком рынке труда, включая сварку и изготовление, освещение и электрику, строительство, транспорт и многое другое.



Кампания Carhartt ко Дню труда была проведена после того, как миллионы людей в индустрии живых мероприятий остались без работы, поскольку концерты, спортивные мероприятия, спектакли и прочие события были остановлены из-за пандемии. Эта потребность касается и страны в целом, поскольку Бюро статистики труда США сообщает о 943 000 новых рабочих мест в июле 2021 года, многие из которых находятся в отраслях, требующих квалифицированного труда.



«Чтобы создать рабочую силу будущего, нам необходимо привлечь больше людей к обучению и образованию, которые помогут заполнить важные рабочие места, — говорит Джанет Рис, вице-президент по маркетингу Carhartt. — Благодаря нашему партнёрству мы даём понять, что если вы учитесь в средней школе и пытаетесь сделать первый шаг или не работаете и ищете новый старт: приходите в профессию квалифицированного специалиста. Что может быть лучше для привлечения соискателей к этим интересным и востребованным возможностям, чем День труда?»

























