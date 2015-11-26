8 дек 2018



METALLICA побила рекорд посещаемости



Выступление группы METALLICA второго декабря на Spokane Arena, Spokane, Washington, собрало 13,184 зрителей и, тем самым, коллектив побил продержавшийся почти двадцать лет рекорд посещаемости на этой арене, который был установлен 17 августа 1999 года, когда Neil Diamond собрал 12 526 зрителей.



«Побить рекорд, который продержался почти двадцать лет, просто замечательно» — говорит Matt Gibson, генеральный менеджер арены. «А с учетом, что на концерт METALLICA приходят люди всех возрастов — это приятно вдвойне».















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