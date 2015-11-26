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Metallica

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28 ноя 2018 : 		 Новый релиз METALLICA выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

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19 ноя 2018 : 		 Акустика от METALLICA

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7 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

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30 окт 2018 : 		 Группа METALLICA впервые за пять лет сыграла "Phantom Lord"

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25 окт 2018 : 		 Видео с выступления METALLICA

18 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

16 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

10 окт 2018 : 		 Группа METALLICA опубликовала редкое концертное видео

30 сен 2018 : 		 Ранняя версия 'The Shortest Straw' группы METALLICA

28 сен 2018 : 		 Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не металлический альбом»

27 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 сен 2018 : 		 Концертное видео METALLICA 1992 года

25 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2018 : 		 METALLICA приедет в Россию летом

21 сен 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости на концерте

19 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA
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|||| 8 дек 2018

METALLICA побила рекорд посещаемости



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Выступление группы METALLICA второго декабря на Spokane Arena, Spokane, Washington, собрало 13,184 зрителей и, тем самым, коллектив побил продержавшийся почти двадцать лет рекорд посещаемости на этой арене, который был установлен 17 августа 1999 года, когда Neil Diamond собрал 12 526 зрителей.

«Побить рекорд, который продержался почти двадцать лет, просто замечательно» — говорит Matt Gibson, генеральный менеджер арены. «А с учетом, что на концерт METALLICA приходят люди всех возрастов — это приятно вдвойне».



METALLICA Concert Attendance Sets New Spokane Arena Record




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