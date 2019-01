сегодня



Концертное видео METALLICA



MetallicaTV опубликовали концертное видео на трек "The Four Horsemen" из альбома "Kill 'Em All". Видео было снято 28 ноября 2018 года на Taco Bell Arena в Бойсе, штат Айдахо.





















